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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 16:10

Hugo Motta anuncia grupo de trabalho para discutir propaganda eleitoral nas redes sociais

Grupo inclui políticos que já atuaram em questões relacionadas à tecnologia e regulamentação de plataformas

Grupo inclui políticos que já atuaram em questões relacionadas à tecnologia e regulamentação de plataformas

Leonardo Sá/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quarta-feira (11) os nomes que vão integrar o grupo de trabalho para discutir a propaganda eleitoral nas plataformas digitais. Os 19 deputados federais terão 15 dias, com possibilidade de prorrogação, para concluir os trabalhos. Motta já havia mencionado a intenção de criar o grupo em outubro.

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