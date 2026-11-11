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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 18:04

Rio Grande do Sul mantém Selo Diamante em transparência pública e avança em ranking nacional

Portal da Transparência RS contribuiu para índice de 96,6% obtido pelo Estado

Portal da Transparência RS contribuiu para índice de 96,6% obtido pelo Estado

Ascom Sefaz/Divulgação/JC
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Rio Grande do Sul obteve, pela segunda vez consecutiva, o Selo Diamante, reconhecimento de índice máximo de transparência do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Mesmo com o endurecimento dos critérios neste ciclo de avaliação, o Estado recebeu nota 96,6% e melhorou sua posição no Radar da Transparência, passando da décima para a oitava colocação no ranking.

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