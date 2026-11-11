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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 18:45

Vereadores aprovam programa para estudar a implementação de motofaixas em Porto Alegre

Também foi aprovado um texto para eliminação do uso de papel na administração municipal, uma homenagem e a declaração do Festival Porto Verão Alegre como patrimônio cultural imaterial

Também foi aprovado um texto para eliminação do uso de papel na administração municipal, uma homenagem e a declaração do Festival Porto Verão Alegre como patrimônio cultural imaterial

Lucas Orso/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Câmara de Porto Alegre aprovou na sessão desta quarta-feira (11) um projeto que deve promover estudos sobre a viabilidade da implantação de corredores preferenciais para motocicletas nas principais avenidas da Capital. Também foi aprovado um texto que deve eliminar de forma gradual o uso de papel na administração pública municipal, tornando os processos integralmente digitais.

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