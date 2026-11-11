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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 18:46

Crise com delegados do Master amplia desgaste de Andrei na PF, e governo vê futuro incerto

Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-Geral da Poli?cia Federal

Andrei Augusto Passos Rodrigues, Diretor-Geral da Poli?cia Federal

Washington Costa/MPO/Divulgação/JC
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Agências
Integrantes do governo federal avaliam que a crise provocada pelo afastamento de dois delegados que atuavam na coordenação de investigações relacionadas ao Banco Master ampliou o desgaste do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
Interlocutores do Planalto avaliam que ele perdeu força para comandar a corporação no próximo mandato do presidente Lula (PT). Apesar disso, adotam cautela ao comentar o futuro de Andrei à frente da PF.

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