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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 16:10

Leonel Radde confirma desejo de disputar prefeitura de Porto Alegre em 2028

Confirmação ocorreu antes da reunião-almoço Tá Na Mesa, da Federasul

Confirmação ocorreu antes da reunião-almoço Tá Na Mesa, da Federasul

Sérgio Gonzalez/Federasul/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O deputado estadual Leonel Radde (PT) confirmou nesta quarta-feira (11) que está colocando o seu nome à disposição de seu partido para uma eventual candidatura à prefeitura de Porto Alegre em 2028. A confirmação ocorreu durante coletiva de imprensa concedida antes da reunião-almoço Tá Na Mesa, da Federasul.

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