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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 14:55

Hamilton Sossmeier é eleito vice-presidente da Câmara de Porto Alegre, após renúncia de Giovane Byl

Sossmeier foi eleito no início da sessão desta quarta-feira (11)

Sossmeier foi eleito no início da sessão desta quarta-feira (11)

Mariana Tavares/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
O vereador Hamilton Sossmeier (Podemos) foi eleito o novo 1º vice-presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Alegre. A votação aconteceu no início da sessão desta quarta-feira (11) após a renúncia do vereador Giovane Byl (Podemos) ao cargo, através de documento enviado à Câmara no dia 6 de novembro e anunciado nesta quarta-feira durante a Reunião de Líderes.

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