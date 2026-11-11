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CapaPolíticaJustiça

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 14:00

Multa de R$ 7,5 mi aplicada à Meta por tratamento desigual vai para o fundo partidário e não fica com PT

O valor que a Meta foi condenada a pagar não tem relação direta com a eventual intenção da empresa de favorecer um candidato

O valor que a Meta foi condenada a pagar não tem relação direta com a eventual intenção da empresa de favorecer um candidato

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
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Agências
A Meta, empresa de tecnologia responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, foi condenada na terça-feira (10) a pagar R$ 7,5 milhões pelo tratamento desigual das candidaturas de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral de 2026.
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) entendeu por unanimidade que a empresa descumpriu parte das ordens dadas durante a campanha e fixou multa. Segundo o relator, Marco Aurélio Bellizze, a punição se deve ao atraso e ao cumprimento incompleto das determinações, e não a suposto favorecimento a candidatos.

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