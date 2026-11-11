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CapaPolíticaRelações Internacionais

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 13:46

Lula não faz último discurso previsto nesta quarta na COP31 em razão de problemas na voz

Pela manhã, na abertura da Cúpula de Líderes, o presidente discursou com a voz rouca

Pela manhã, na abertura da Cúpula de Líderes, o presidente discursou com a voz rouca

Ozan KOSE / AFP / JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fez seu último discurso previsto para o fim da tarde desta quarta-feira (11), na COP-31 na Turquia, devido a problemas na voz. O presidente retornou ao hotel.

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