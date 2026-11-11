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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 08:35

TSE multa Meta em R$ 7,5 milhões por descumprir decisões de isonomia entre Lula e Flávio

Relator do processo considerou que a Meta deixou de apresentar informações exigidas pelo TSE durante as eleições

Relator do processo considerou que a Meta deixou de apresentar informações exigidas pelo TSE durante as eleições

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
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Agências
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, aplicar multa de R$ 7,5 milhões à Meta, controladora do Instagram e do WhatsApp, por descumprir determinações da Corte durante a eleição presidencial. A penalização ocorreu no âmbito de ação proposta pela chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acusa a companhia de favorecer deliberadamente a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A companhia nega ter favorecido qualquer candidatura ou interferido nas eleições.

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