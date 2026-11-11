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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 00:25

Porto Alegre apresenta na COP31 resultados da reconstrução e modelo de adaptação climática

O secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e a diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade apresentaram os números e sistemas

O secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e a diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade apresentaram os números e sistemas

SMAMUS/PMPA/Divulgação/JC
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A delegação de Porto Alegre na COP31, em Antalya, na Turquia, apresentou nesta terça-feira (10) os resultados da reconstrução após a enchente de maio de 2024 e os instrumentos de planejamento que permitiram agilidade nas ações de recuperação. O secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, e a diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade, Rovana Reale Bortolini, detalharam números da recuperação, sistemas de monitoramento e políticas de adaptação em execução, o que reforça que o planejamento anterior à enchente de 2024 acelerou a recuperação e permitiu manter a meta de neutralidade até 2050.

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