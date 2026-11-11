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CapaPolíticaMeio Ambiente

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 00:25

Eduardo Leite anuncia na COP31 a criação de fundo para financiar transição energética justa no Rio Grande do Sul

Anúncio foi feito durante painel sobre ações de governos subnacionais para resiliência climática, em Antália, na Turquia

Anúncio foi feito durante painel sobre ações de governos subnacionais para resiliência climática, em Antália, na Turquia

/Maurício Tonetto/Secom/Divulgação/JC
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JC
O governador Eduardo Leite anunciou, nesta terça-feira (10/11), durante a COP31, em Antália, na Turquia, que assinará um decreto para estabelecer as condições de implementação da Política Estadual de Transição Energética Justa para as Regiões Carboníferas do Rio Grande do Sul e de criação de um fundo específico para financiar as ações. O mecanismo deverá receber parte substancial dos recursos obtidos com a privatização da Companhia Riograndense de Mineração (CRM), garantindo apoio à diversificação econômica das comunidades que ainda dependem da mineração de carvão e da geração de energia termelétrica.

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