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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 18:12

PF afasta dois delegados de cargos de chefia em área responsável por investigações do Master

As mudanças acontecem devido a uma reestruturação da área responsável por inquéritos que tramitam no STF

As mudanças acontecem devido a uma reestruturação da área responsável por inquéritos que tramitam no STF

Reprodução/Polícia Federal/JC
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Agências
A Polícia Federal (PF) decidiu afastar de funções de chefia dois delegados que atuavam na coordenação de investigações relacionadas ao Banco Master.
Os delegados são Daniel Mostardeiro Cola, coordenador-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, e Wedson Cajé Lopes, que exerce a função de substituto eventual da coordenação.

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