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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 20:41

Melo apresenta projetos para alterar tarifas do Dmae e contribuição na iluminação pública

Propostas que irão para a Câmara de Vereadores foram apresentadas em coletiva pelo prefeito Sebastião Melo e sua equipe

Propostas que irão para a Câmara de Vereadores foram apresentadas em coletiva pelo prefeito Sebastião Melo e sua equipe

Pedro Piegas/PMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), apresentou nesta segunda-feira (9) um pacote de projetos de lei que será encaminhado à Câmara Municipal e deve ser votado ainda neste ano. Entre as principais propostas estão a reformulação da estrutura tarifária do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e mudanças na Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), com o objetivo de ampliar os investimentos na segurança pública.

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