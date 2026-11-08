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CapaPolíticaGoverno Federal

Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 17:28

Em pronunciamento, quero falar sobre conquistas, soberania e futuro, diz Lula

Lula viajará à Turquia nesta segunda-feira (9), e voltará ao Brasil na próxima semana

Lula viajará à Turquia nesta segunda-feira (9), e voltará ao Brasil na próxima semana

PABLO PORCIUNCULA
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, no pronunciamento que irá ao ar neste domingo (8), pretende "falar diretamente com vocês cidadãos brasileiros sobre o Brasil, nossas conquistas, nossa soberania e o futuro que estamos construindo".

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