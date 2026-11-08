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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 17:22

61% dizem que eleições foram limpas e justas; 30%, fraudadas, aponta Quaest

Quaest ouviu 2.004 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais

Quaest ouviu 2.004 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Pesquisa Quaest divulgada neste domingo (8) mostra que 61% dos brasileiros acreditam que as eleições deste ano foram limpas e justas, ante 30% que consideram que houve fraude. Não sabem ou não opinam 9%.
Dúvidas sobre o processo eleitoral foram levantadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado no segundo turno do pleito presidencial contra Lula (PT).
Em entrevista à Folha de S.Paulo, ele afirmou que nenhum dos dois candidatos pode saber com 100% de certeza quem foi eleito presidente. Embora tenha admitido não ter provas de irregularidades, disse ter motivos para desconfiar e que esse é um assunto proibido de ser investigado no país.

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