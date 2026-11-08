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CapaPolíticaEntrevista Especial

Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 16:53

Primeiro escalão de Zucco prioriza indicações pessoais do governador eleito

Deputado estadual Guilherme Pasin (PP), anunciado líder do governo eleito de Luciano Zucco (PL) na Assembleia

Deputado estadual Guilherme Pasin (PP), anunciado líder do governo eleito de Luciano Zucco (PL) na Assembleia

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), começou a anunciar os nomes do primeiro escalão do secretariado da próxima gestão do Piratini, e as prioridades têm sido indicações pessoais do futuro chefe do Executivo. O deputado estadual Guilherme Pasin (PP), anunciado como próximo líder da gestão de Zucco na Assembleia Legislativa, avalia, nesta entrevista ao Jornal do Comércio, que esta forma de governar está alinhada com as propostas firmadas durante a campanha eleitoral.

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