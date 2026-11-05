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CapaPolíticaGoverno Do Estado

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:56

Cenário fiscal do RS projetado para 2027 contrasta com resultados dos últimos anos

Governo gaúcho fecha contas no azul há cinco anos, e em 2026 a expectativa é de novo superávit

Governo gaúcho fecha contas no azul há cinco anos, e em 2026 a expectativa é de novo superávit

TÂNIA MEINERZ/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Tanto o atual governo gaúcho de Eduardo Leite (PSD), quanto o eleito de Luciano Zucco (PL) estão projetando déficits orçamentário e primário nas contas do Rio Grande do Sul no ano que vem. Mas este cenário contrasta com os resultados fiscais dos cinco últimos anos no Estado, em que os orçamentos aprovados indicavam para o fechamento das contas no vermelho, mas ao final de cada exercício os resultados foram superavitários.

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