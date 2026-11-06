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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 17:48

Câmara Municipal oferece formação gratuita em fotografia para crianças e adolescentes

1º Módulo da Oficina de Fotografia ministrada pelo servidor Elson Sempé Pedroso, chefe da Seção de Fotografia da CMPA.

1º Módulo da Oficina de Fotografia ministrada pelo servidor Elson Sempé Pedroso, chefe da Seção de Fotografia da CMPA.

Bruna Schlisting/CMPA/Divulgação/JC
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A Câmara Municipal de Porto Alegre iniciou, nesta quarta-feira (4), a Oficina de Fotografia para Crianças e Adolescentes. A iniciativa proporciona a estudantes da rede pública municipal uma oportunidade de formação cultural e aprendizado, utilizando a fotografia como instrumento de criatividade, comunicação e expressão. Participam da atividade estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro, localizada na Lomba do Pinheiro, e uma aluna da Escola Vinicius de Morais, da Restinga.

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