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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 20:56

Câmara de Porto Alegre mantém veto ao projeto que facilita a drenagem de bueiros

O projeto em questão previa a instalação de cestos nos bueiros da Capital

O projeto em questão previa a instalação de cestos nos bueiros da Capital

Fernando Antunes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
Os vereadores de Porto Alegre mantiveram, nesta quarta-feira (4), o veto do Executivo ao projeto que institui o Programa Bueiro Inteligente. Uma das principais justificativas apresentadas pelo prefeito Sebastião Melo para derrubar o projeto é que não há estudos suficientes de custos e áreas com necessidade de instalação dos cestos. O veto foi mantido por 13 votos a 12.

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