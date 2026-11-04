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CapaPolíticaAssembleia Legislativa Do Rs

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 16:29

Deputada Kelly Moraes presidirá Assembleia Legislativa do RS em 2027

Paralamentar do PL substituirá o atual presidente da Casa, Sergio Peres (Republicanos)

Paralamentar do PL substituirá o atual presidente da Casa, Sergio Peres (Republicanos)

Raul Pereira/ALRS/Divulgação/JC
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A bancada estadual do PL na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul indicou por unanimidade a deputada Kelly Moraes (PL) para presidir a Assembleia Legislativa em 2027. A parlamentar substituirá o atual presidente da Casa, Sergio Peres (Republicanos). 

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