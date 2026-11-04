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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 13:06

Deputados federais eleitos no RS debatem próxima legislatura federal na Federasul

Parlamentares comentaram questões como a renegociação da dívida gaúcha com a União

Parlamentares comentaram questões como a renegociação da dívida gaúcha com a União

Bolívar Cavalar/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Cinco deputados federais eleitos pelo Rio Grande do Sul se reuniram nesta quarta-feira (4) na reunião-almoço Tá Na Mesa, da Federasul, para debater os desafios da próxima legislatura e da bancada gaúcha. Alceu Moreira (MDB), Diogo Siqueira (PL), Gustavo Victorino (Republicanos), Pedro Westphalen (PP) e Rony Gabriel (Podemos) estiveram presentes.

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