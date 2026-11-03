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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:31

Assembleias do Orçamento Participativo começam nesta terça-feira com votação digital

Participantes podem escolher as prioridades de atendimento e votar nas chapas para o Conselho do OP através de dispositivos eletrônicos nos locais das plenárias

Participantes podem escolher as prioridades de atendimento e votar nas chapas para o Conselho do OP através de dispositivos eletrônicos nos locais das plenárias

Gustavo Garbino / PMPA/Divulgação/JC
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A rodada anual de assembleias do Orçamento Participativo (OP) começa nesta terça-feira (03) com a plenária da temática Desenvolvimento Econômico, Tributação, Turismo e Trabalho, às 19h, na Usina do Gasômetro. A novidade neste ano é a substituição das cédulas de papel por um sistema de votação totalmente digital.

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