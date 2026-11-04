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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 00:25

Senador Eduardo Braga será o relator do Orçamento para 2027

Braga foi oficializado durante a reunião de líderes partidários

Braga foi oficializado durante a reunião de líderes partidários

/Roque de Sá/Agência Senado/Divulgação JC
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Agências
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), será o relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2027 na Comissão Mista de Orçamento (CMO), por onde o texto passa antes de seguir para votação nos plenários de Câmara e Senado.
A proposta enviada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Congresso Nacional no final de agosto prevê um superávit de R$ 18,6 bilhões em 2027. O projeto de lei, porém, terá de ser ajustado para acomodar as medidas anunciadas antes da eleição, como a compra de dívidas de famílias e o reajuste do Bolsa Família.

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