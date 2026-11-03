Justiça Eleitoral reabre cadastro e retoma serviços ao eleitor

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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 16:05
Eleitores podem solicitar transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados e emissão de primeiro títuloAntonio Augusto/Asco /TSE/JC
A Justiça Eleitoral reabriu o cadastro eleitoral em todo o país nesta terça-feira (3). Com a retomada dos serviços, eleitores podem voltar a solicitar a emissão do primeiro título de eleitor, a transferência de domicílio eleitoral, a atualização de dados cadastrais e a regularização da situação eleitoral.