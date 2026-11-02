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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 14:41

Rogério Marinho vai defender que direita divulgue voto em estratégia para derrotar Alcolumbre

Direita busca unidade para eleger presidente do Senado e estratégia visa evitar votos secretos pró-Alcolumbre

Direita busca unidade para eleger presidente do Senado e estratégia visa evitar votos secretos pró-Alcolumbre

ANTONIO CRUZ/ABR/JC
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Agências
Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que defenderá que os senadores de direita divulguem seus votos publicamente na eleição para a presidência da Casa em 1º de fevereiro de 2027, numa estratégia para evitar que integrantes do grupo votem secretamente pela reeleição do presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
"Vou defender. É difícil justificar em público o voto no Alcolumbre, né?", disse à reportagem.
A intenção de Marinho é garantir que os votos dos senadores eleitos pela direita sejam de fato direcionados para a candidatura de oposição. Além dele, Tereza Cristina, do PP, quer concorrer. O voto é secreto e Alcolumbre aposta neste sigilo para obter o apoio de parte da direita.

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