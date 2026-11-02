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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 13:12

Flávio Bolsonaro participa de culto na Flórida em primeira aparição após saída do Brasil

Senador participou de um culto na igreja Celeiro, do pastor José Maurício Fernandes, conhecido como Paizão

Senador participou de um culto na igreja Celeiro, do pastor José Maurício Fernandes, conhecido como Paizão

Celeiro House of Prayer/Reprodução/JC
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Agências
Derrotado nas eleições presidenciais deste ano, o senador Flávio Bolsonaro fez neste domingo (1º) sua primeira aparição pública desde que fugiu para os EUA. Ele participou de um culto evangélico ao lado do irmão, Eduardo Bolsonaro, no estado da Flórida.
O senador, que também estava acompanhado da esposa Fernanda Bolsonaro, participou de um culto na igreja Celeiro, do pastor José Maurício Fernandes, conhecido como Paizão.

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