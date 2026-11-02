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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 09:20

André Janones diz que não será ministro de Lula

André Janones é acusado de cobrar parte do salário de assessores

André Janones é acusado de cobrar parte do salário de assessores

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS/JC
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Agências
André Janones (Rede-MG) afirmou que não pretende ser ministro no governo Lula. A declaração foi dada em uma reportagem exibida pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (1º), que abordou a atuação do deputado federal na campanha digital no 2º turno do então candidato do PT.
"Eu não vou aceitar ministério. Está cravado. Não vou ser ministro do governo Lula. Vou continuar na Câmara dos Deputados representando o povo", afirmou o parlamentar.
Na entrevista, que aconteceu dias após a vitória de Lula no domingo (25), em outubro, Janones também abordou o impacto do canal de WhatsApp "Exército do Lula", criado por ele para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais.

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