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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 17:49

Conheça os vereadores que assumem o Legislativo de Porto Alegre em 2027

Plenário teve apenas posse de suplente, tribuna popular e homenagem

Plenário teve apenas posse de suplente, tribuna popular e homenagem

Ederson Nunes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Câmara Municipal de Porto Alegre terá seis novos nomes a partir de 2027. Os suplentes assumirão as cadeiras dos atuais vereadores que foram eleitos para cargos proporcionais na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (ALRS) e na Câmara dos Deputados.

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