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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 20:35

Diplomata da Argentina é chamada pelo Itamaraty para esclarecer fuga de Flávio Bolsonaro

Esse procedimento é de praxe em casos como esse

Esse procedimento é de praxe em casos como esse

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR/JC
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Agências
A encarregada de Negócios da Embaixada da Argentina no Brasil, María Emilia Cortés, esteve na quinta-feira (29), no Ministério das Relações Exteriores (MRE) para prestar esclarecimentos sobre a recente passagem do candidato derrotado na eleição presidencial, Flávio Bolsonaro (PL), pelo território do país vizinho. A informação foi publicada primeiramente pelo G1 e confirmada pelo Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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