Apuração das urnas teve velocidade recorde mesmo com prorrogação de duas horas para votação

O processo de apuração dos votos do segundo turno das eleições ocorreu em tempo recorde, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em nota divulgada nesta quinta-feira, 29, o TSE afirmou que, mesmo com prorrogação do tempo de votação em duas horas, a conclusão da contagem de votos foi mais rápida do que no ano de 2022.

Segundo o Tribunal, a apuração de 100% das urnas ocorreu às 23h26 do domingo, 25 de outubro. O horário é 52 minutos mais cedo do que a conclusão de 2022, registrada às 0h18 da segunda-feira seguinte à data do pleito.

Segundo o TSE, a diminuição no tempo de apuração dos votos se deu em razão da capacidade de processamento dos sistemas do TSE, que são atualizados a cada ciclo eleitoral, e à agilidade dos Tribunais Regionais Eleitorais em encaminhar os dados para Brasília.

"Por volta das 19h, quase todos os Boletins de Urna (BUs) do País já haviam chegado aos servidores centrais do TSE. Com isso, a prorrogação da votação em algumas seções que ainda tinham filas após as 17h teve pouco impacto no tempo total da apuração", afirmou a corte eleitoral.

Nas eleições anteriores, a totalização se estendia até o dia seguinte geralmente por causa de problemas de conexão ou boletins de urna em locais de difícil acesso e não por causa do tempo necessário para a somatória dos votos.

O TSE afirma ainda que a rapidez para a totalização dos votos permitiu que o resultado matemático também fosse divulgado de forma ágil, às 21h09. Nesse momento, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu uma porcentagem irreversível que garantiu sua reeleição. Ele disputava contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). Ao final, Lula obteve 51,79% dos votos e Flávio 48,21%.

A decisão de estender o período de votação foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, que atendeu a uma solicitação da campanha de Lula após problemas relatados no transporte público de várias cidades ao longo do domingo. A campanha de Flávio também havia pedido o aumento do tempo devido a chuvas fortes na região Sul.

Mesmo com a prorrogação até 19h, foram registrados apenas 34,7 mil votos após as 17h; a maior parte era de pessoas que já estavam na fila. Muitas seções não foram informadas a tempo da prorrogação e encerraram as urnas no horário convencional.