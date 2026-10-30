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CapaPolíticaPartidos

Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 00:25

PT sinaliza que novo mandato de Lula fará reformas do Judiciário

Lula foi eleito para quarto mandato

Lula foi eleito para quarto mandato

Juan BARRETO/AFP/JC
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Agências
O PT, por meio de nota, declarou que o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá como pautas principais a reforma do Judiciário e do sistema político. Outro ponto prioritário, segundo o partido, é a regulação das big techs.

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