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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 18:26

Funcionário da Casa Branca teria ajudado na fuga de Flávio Bolsonaro

Segundo jornal americano, agentes de fronteira dos EUA permitiram que o senador e sua família entrassem no país

Segundo jornal americano, agentes de fronteira dos EUA permitiram que o senador e sua família entrassem no país

RICARDO ARDUENGO
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Agências
O governo brasileiro pretende preservar a relação comercial com os Estados Unidos e manter as negociações em curso, apesar da chegada de Flávio Bolsonaro (PL) ao país após a derrota nas eleições do último domingo (25). A avaliação interna é que não convém ampliar o episódio para a relação entre os dois governos.
Segundo o jornal americano The New York Times, agentes de fronteira dos EUA permitiram que o senador e sua família entrassem no país sob o status migratório de admissão condicional, após desembarcarem em Miami em um jato particular na manhã de quarta-feira (28).

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