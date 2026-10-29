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CapaPolíticaJustiça

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 17:10

TSE decide que condenados por violência contra a mulher são inelegíveis e vai enviar proposta ao Congresso

Ministros vão enviar proposta de alteração legislativa para incluir violência doméstica entre causas de inegibilidade

Ministros vão enviar proposta de alteração legislativa para incluir violência doméstica entre causas de inegibilidade

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu nesta quinta-feira (29) que condenados por violência doméstica e lesão corporal contra mulher são considerados inelegíveis e não podem se candidatar. A decisão, tomada por unanimidade, é considerada histórica pela corte eleitoral.
Os ministros vão enviar ao Congresso Nacional uma proposta de alteração legislativa para que condenações por crimes praticados mediante violência contra a mulher sejam expressamente incluídas entre as causas de inelegibilidade.

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