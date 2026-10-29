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CapaPolíticaGoverno Do Rs

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 15:22

Zucco anuncia mais quatro secretários para 2027

Além de secretários, Zucco também anunciou quem será líder do governo na Assembleia Legislativa

Além de secretários, Zucco também anunciou quem será líder do governo na Assembleia Legislativa

Marcus Meneghetti/Especial/JC
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Marcus Meneghetti
O governador eleito, Luciano Zucco (PL), anunciou novos secretários nesta quinta-feira (29) em uma coletiva de imprensa no Instituto Caldeira.

Zucco apresentou os titulares de quatro órgãos do primeiro escalão. O deputado estadual Capitão Martim (Republicanos) assume a Defesa Civil; o general Rogério Siqueira, a Secretaria de Obras, Logística e Infraestrutura; Rafael Orozco, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE); o senador Luis Carlos Heinze (PP) será o Gestor de Projetos Estratégicos.

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