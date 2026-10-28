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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 20:10

TSE decide que PSOL-Rede superou cláusula de barreira

Regra define desempenho mínimo nas urnas estabelecido pela cláusula de barreira

Regra define desempenho mínimo nas urnas estabelecido pela cláusula de barreira

Evaristo Sa/AFP/JC
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Agências
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferiu o pedido da federação PSOL-Rede de arredondamento em escala decimal, reconhecendo que os partidos atingiram o mínimo de votos da regra de desempenho, estabelecido pela cláusula de barreira. A decisão foi tomada na terça-feira, de maneira unânime.

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