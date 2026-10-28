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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 16:27

Assessor de Milei monitorou fuga de Flávio Bolsonaro desde início, diz jornal

O filho de Bolsonaro de fato decolou na aeronave identificada pelos jornalistas, mas apenas na terça à noite

O filho de Bolsonaro de fato decolou na aeronave identificada pelos jornalistas, mas apenas na terça à noite

RICARDO ARDUENGO
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Agências
O argentino Santiago Caputo, assessor do presidente Javier Milei, esteve na terça-feira (27) à noite em Puerto Iguazu, de onde o senador Flávio Bolsonaro (PL) fugiu em um voo particular para os Estados Unidos. A informação é do jornal argentino El Clarín, um dos principais do país.
Investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), o filho de Jair Bolsonaro (PL) ignorou a ordem do ministro Alexandre de Moraes para entregar os passaportes e embarcou na noite de terça em um jato privado operado pela Baires Fly S.A., empresa citada em uma investigação sobre suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo contratos públicos no governo Milei.

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