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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 10:42

Flávio Bolsonaro e família chegam em Miami, nos Estados Unidos

Avião aterrissou no Aeroporto Executivo de Miami-Opa Locka às 10h23min do horário de Brasília

Avião aterrissou no Aeroporto Executivo de Miami-Opa Locka às 10h23min do horário de Brasília

RICARDO ARDUENGO/AFP/JC
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Agências
O avião em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estava pousou em Miami, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (28) às 10h23min do horário de Brasília. A aeronave saiu da Argentina na noite de terça (27) e fez escala em Guayaquil, no Equador.
O Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado pela empresa argentina Baires Fly S.A., aterrissou no Aeroporto Executivo de Miami-Opa Locka. Procurada pela agência AFP, a companhia não respondeu sobre o fretamento.

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