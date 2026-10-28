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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 19:50

Governo Zucco vai buscar entre 35 e 40 deputados estaduais para sua base aliada

O governador eleito do RS, Luciano Zucco (PL), anunciou nesta terça-feira (27) Leandro Sonne como chefe da Casa Civil

O governador eleito do RS, Luciano Zucco (PL), anunciou nesta terça-feira (27) Leandro Sonne como chefe da Casa Civil

Mateus Raugust/Divulgação/JC
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Marcus Meneghetti
Um dos primeiros secretários anunciados pelo governador eleito Luciano Zucco (PL) – o chefe da Casa Civil Leandro Sonne – quer construir uma base aliada com algo entre 35 e 40 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Para isso, Sonne pretende se reunir com partidos que foram adversários no primeiro turno da eleição estadual – como o MDB, PSD e PSDB.

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