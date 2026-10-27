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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 18:15

16 eleitores do Rio Grande do Sul foram contemplados pela prorrogação do horário

Levantamento da Justiça Eleitoral gaúcha mostrou que apenas duas seções funcionaram até às 19h

Levantamento da Justiça Eleitoral gaúcha mostrou que apenas duas seções funcionaram até às 19h

TÂNIA MEINERZ/JC
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A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul divulgou que apenas 16 eleitores votaram após a determinação de prorrogação do horário de votação pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O levantamento também mostra que apenas duas seções eleitorais permaneceram em funcionamento até às 19h.

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