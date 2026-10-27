Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaAssembleia Legislativa

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 18:06

PL, PT, PP e MDB se revezarão na presidência da Assembleia Legislativa

Cada partido indicará um dos seus deputados estaduais para presidir o Legislativo Estadual por um ano

Cada partido indicará um dos seus deputados estaduais para presidir o Legislativo Estadual por um ano

Paulo Garcia/ALRS/JC
Compartilhe:
Marcus Meneghetti
As quatro maiores bancadas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul — PL, PT, PP e MDB — eleitas nas eleições de 2026 devem se revezar na presidência da Casa a partir de 2027. Cada partido indicará um dos seus deputados estaduais para presidir o Legislativo Estadual por um ano. Embora gere críticas de partidos com bancadas menores, o revezamento ocorre há décadas.

Notícias relacionadas