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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 19:39

Entidades defendem manutenção das emendas impositivas em Porto Alegre

Reunião foi proposta após o início da tramitação de um projeto que propõe revogar as emendas impositivas

Reunião foi proposta após o início da tramitação de um projeto que propõe revogar as emendas impositivas

Lucas Orso/CMPA~/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana (Cedecondh) da Câmara de Porto Alegre ouviu na tarde desta terça-feira (27) representantes de instituições sociais sobre o papel das emendas parlamentares. As organizações defenderam a continuidade das emendas e a importância delas para a manutenção dos serviços de atendimento à população vulnerável.

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