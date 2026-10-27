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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 14:51

Justiça italiana atende defesa de Zambelli e adia audiência de extradição

À reportagem ela disse no último domingo (25) que sua defesa levaria fatos novos sobre sua saúde, relacionados a problemas de coração e pressão

À reportagem ela disse no último domingo (25) que sua defesa levaria fatos novos sobre sua saúde, relacionados a problemas de coração e pressão

Lula Marques/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A Corte de Apelação de Roma recomeçou a análise do segundo pedido do Brasil para que a ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP) seja extraditada. Na audiência desta terça-feira (27), a defesa pediu mais tempo para avaliar documentação enviada pelas autoridades brasileiras, e uma nova audiência foi marcada para 24 de novembro.
O segundo pedido de extradição se refere à perseguição à mão armada em 2022, pela qual Zambelli foi condenada em 2025 pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a cinco anos e três meses de prisão em regime inicial semiaberto. À época, ela estava presa na Itália, para onde já tinha fugido para escapar de outra condenação.

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