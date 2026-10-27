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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 14:20

Aliados de Flávio Bolsonaro dizem que ele já foi para os EUA

Flávio é investigado em duas ações criminais, sob suspeita de lavagem de dinheiro

Flávio é investigado em duas ações criminais, sob suspeita de lavagem de dinheiro

Pablo PORCIUNCULA/AFP/JC
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Agências
Aliados do Flávio Bolsonaro (PL) dizem que ele já está a caminho dos Estados Unidos, dois dias depois de perder a eleição presidencial para Lula (PT). O voo, dizem, deve pousar em algumas horas.
Esses interlocutores do político dizem que o plano foi organizado e viabilizado por um advogado próximo da família Bolsonaro. O senador está incomunicável, e o coordenador de sua campanha, Rogério Marinho, negou inicialmente a fuga.

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