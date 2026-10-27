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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 13:29

PF investiga se Flávio Bolsonaro fugiu do País após Moraes determinar entrega dos passaportes

A Direção Nacional de Imigração do governo argentino afirmou não ter registrado qualquer entrada de Flávio Bolsonaro na República Argentina

A Direção Nacional de Imigração do governo argentino afirmou não ter registrado qualquer entrada de Flávio Bolsonaro na República Argentina

Joédson Alves/Agência Brasil/JC
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Agências
A Polícia Federal (PF) investiga se o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado na eleição presidencial, fugiu do País. A informação de que ele teria deixado o Brasil na noite de terça-feira (26), rumo à Argentina para seguir viagem aos Estados Unidos, em um voo privado, foi noticiada nesta madrugada pelo site argentino Infobae.

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