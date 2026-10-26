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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 20:02

PL reconhece vitória de Lula nas eleições presidenciais, mas cobra esclarecimentos

Partido de Flávio Bolsonaro afirmou que questionamentos levantados sobre eleições precisam ser "devidamente esclarecidos"

Partido de Flávio Bolsonaro afirmou que questionamentos levantados sobre eleições precisam ser "devidamente esclarecidos"

AFP
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
O Partido Liberal (PL) do candidato Flávio Bolsonaro reconheceu, nesta segunda-feira (26), a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais.

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