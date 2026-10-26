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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 19:29

Especialista da OAB descarta anulação do pleito presidencial

O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/RS, Roger Fischer, não vê perspectiva de anulação do pleito

O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/RS, Roger Fischer, não vê perspectiva de anulação do pleito

Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, de prorrogar a votação do segundo turno até as 19h levantou questionamentos sobre os efeitos da liminar na segurança jurídica do pleito e sobre a responsabilidade do STF na tomada de decisões. O advogado especializado em direito eleitoral, Roger Fischer, descarta a possibilidade de anulação do pleito, mas contesta a forma como a medida foi tomada.

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