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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 15:58

Rossetto diz ser inaceitável a declaração de Zucco sobre o resultado das eleições

Deputado cita que governador eleito deve decidir se "está ao lado da democracia ou se seguirá aliado ao golpismo bolsonarista"

Deputado cita que governador eleito deve decidir se "está ao lado da democracia ou se seguirá aliado ao golpismo bolsonarista"

BRENO BAUER/JC
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O deputado estadual e líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Miguel Rossetto, diz ser inaceitável a declaração do governador eleito, Luciano Zucco, que coloca em dúvida o resultado das eleições. Lula venceu Flávio Bolsonaro com 51,79% dos votos. 

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