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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 15:22

Lula cresce em número de votos em todos os estados; Flávio recuou em 6

São Paulo foi o estado onde Lula abriu maior margem de diferença entre turnos

São Paulo foi o estado onde Lula abriu maior margem de diferença entre turnos

Agência Brasil
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Entre os brasileiros que compareceram neste domingo (25) às urnas no segundo turno das Eleições de 2026, 64.256.232 escolheram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O total representa 10,3 milhões de votos a mais que os que Lula recebeu no primeiro turno, quando foram registrados quase 53,9 milhões. O crescimento de votos se deu em todos os 26 estados e no Distrito Federal, com destaque para Minas Gerais. 

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