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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 15:14

Sanderson e Van Hattem questionam derrota de Flávio Bolsonaro

Os senadores eleitos pelo Rio Grande do Sul, Ubiratan Sanderson (E) e Marcel Van Hattem (D), prometeram atuar no Senado na oposição ao governo Lula a partir de 2027

Os senadores eleitos pelo Rio Grande do Sul, Ubiratan Sanderson (E) e Marcel Van Hattem (D), prometeram atuar no Senado na oposição ao governo Lula a partir de 2027

Montagem/JC
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Marcus Meneghetti
Os senadores eleitos pelo Rio Grande do Sul em 2026, Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (PL), não reconheceram a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) para o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial de 2026. Eles prometeram atuar no Senado Federal contra o governo Lula e organizar manifestações públicas a partir de 2027.

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