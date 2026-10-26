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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 12:12

Sebastião Melo afirma que seguirá dialogando com o governo federal

Prefeito afirma que é preciso avançar nas entregas e na melhoria de vida da população

Prefeito afirma que é preciso avançar nas entregas e na melhoria de vida da população

Artur Koch/JC
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O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, usou a rede social X para cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito para um quarto mandato. Na mensagem postada na noite de domingo (25), Melo disse que "diante da soberania das urnas, cumprimentava o reeleito presidente Lula".

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